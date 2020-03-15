رئيس الوزراء يستعرض المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية



من جانبه، عرض المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من غرفة عمليات الوزارة حول تقييم الآثار التي ترتبت على موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.



وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هطول الأمطار كان له بعض الآثارً الإيجابية، حيث أدت إلى غسل التربة من الأملاح، ومتبقيات الأسمدة والمبيدات، وغسل الأشجار من الأتربة والتخلص من الحشرات والأمراض المزمنة على أشجار الفاكهة وتحسين إنتاجية المراعي الطبيعية والمحاصيل المزروعة على الأمطار مثل القمح والشعير والتين والزيتون، إلى جانب زيادة مخزون خزانات المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، وتجديد نوعية المياه، وخفض ملوحة بعض الآبار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل "بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.من جانبه، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر القمح (مستورد ومحلي وباقي تعاقدات) بإجمالي 2.880 مليون طنً تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر والتي تبلغ 9.53661 مليون طن ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، ويوجد من السكر التمويني كميات تكفي لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، فيما تكفي كميات السكر استهلاك البلاد لمدة 4.7 شهر حتى 2 أغسطس المقبل.وقال الوزير: يتوفر الأرز الأبيض بكميات 143.411 مليون طن يمثل الرصيد الحالي + باقي الكميات المتعاقد عليها، ويكفي لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل. وتبلغ كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن (رصيد حالي + كميات متعاقد عليها، تكفي لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلي، تم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضي.وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تبلغ 280 ألف رأس تكفي لمدة 29.1 شهر، وتتوافر المكرونة بكميات تبلغ 46.681 مليون طن (رصيد حالي + باقي تعاقدات) بمدة كفاية 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020، فيما يتوافر الفول بكميات تبلغ 2.797 مليون طن( رصيد حالي + تعاقدات متبقية).