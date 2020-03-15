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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

الأحد 15/مارس/2020 - 04:48 م
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قطع المياه
قطع المياه
أحمد الشيخ
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء اليوم وذلك نظراً للتزايد المستمر لإرتفاع نسبة العكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة مما أدي الي عدم قدرة المروقات علي التخلص من العكارة وأحدث ذلك إنسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

والشركة إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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موعد عودة المياه محافظة الجيزة قطع المياه شركة مياه الشرب

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