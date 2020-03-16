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للوقاية من كورونا.. نصائح هامة يجب اتباعها عند ذهابك للمطاعم

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:25 ص
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بوابة الفجر
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وضعت منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات الغذائية في المطاعم والكافيهات، حيث تؤكد الوزارة على ضرورة اتباع النصائح للحفاظ على الصحة العامة للمواطن وتجنب الأمراض الخطيرة، ومن أهمها فيروس كورونا المستجد. 

وتهيب وزارة الصحة والسكان دائمًا بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات، والعناية بالنظافة الشخصية، لمنع انتقال العدوي. 

وتستعرض الفجر خلال النقاط التالية أبرز النصائح التي يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم:- 

1-ضرورة تحديد المطعم بدقة وعناية والتأكد من نظافتها من خلال الأصدقاء أو تقيمات الانترنت.

2-الابتعاد عن الذهاب في أوقات الازدحام وما يسمى ذروة الشغل.

3-تجنب طلب الدليفري، لأن هذا قد يزيد فرص العدوى.

4-عدم تناول الطعام في الشوارع.

5-تجنب تناول الطعام مع مجموعات كبيرة في أي مكان.

6-استخدام أدوات خاصة بلاستيكية والتخلص منها مباشرة.
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الكلمات المفتاحية

مطاعم كورونا عدوى

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