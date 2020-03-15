موقف الزمالك النهائي من مشاركة حميد أحداد



ويرغب الرجاء المغربي في حل مشكلة مشاركة أحداد بصورة ودية معهم في لقائي الزمالك بدون دفع الـ200 ألف دولار المنصوصة في العقد لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك.



وأعار الزمالك لاعبه أحداد لصفوف الرجاء المغربي لمدة موسم واحد قبل أن يتألق اللاعب ويقدم مستويات مميزة مع الفريق المغربي.



وتمسك الزمالك بالحصول على الـ200 ألف دولار حال مشاركة حميد أحداد ورفض الحل الودي نهائيًا.

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي من مشاركة حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.