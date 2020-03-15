شادي عبدالسلام بين فيلم المومياء ومصمم ديكور لأهم الأفلام واخناتون الحلم الذي لم يتحقق

في مثل هذا اليوم ولد واحدًا من أبرز مخرجي العالم والمٌلقب بالفرعون العاشق بسبب ارتباط اسمه بالأعمال التي تتناول الحضارة المصرية، وهو المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام.



ونبرز لكم بوابة "الفجر الفني" من خلال هذا التقرير مسيرة المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام، في ذكرى ميلاده الـ90.



1- ولد شادي عبد السلام، في مدينة المنيا يوم 15 مارس 1930 وكان يميل في طفولته إلى القراءة والرسم.



2- تخرج من كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1948 م.



3- درس لاحقا فنون المسرح في لندن في الفترة من 1949 م إلى 1950 م.



4- التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها عام 1955 م.



5- أتيحت له تلك الفترة أن يكون تلميذا للمعماري السكندري الشهير حسن فتحي، فعرف من خلاله الفنون الإسلامية.



6- بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف، عام 1957 م



7- عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب.



8 شارك "شادي" في الفيلم البولندي " الفرعون " من إخراج كافليرو فيتش، وهي البداية الحقيقية في مشواره، وشارك في إعداد ديكورات الفيلم وأزيائه واكسسواراته.



9- عمل أيضًا كمساعد مخرج في فيلم " وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي " الحضارة " للمخرج " روبرتوروسللين "، والفيلم الأمريكي " كليوباترا " للمخرج جوزيف مانكوفيتش.



10- قدم عدد من الأفلام القصيرة الهامة ومنها: " الفلاح الفصيح " 1970م الفيلم الرائع المأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم " شكوى الفلاح الفصيح ". وقد فاز فيلم " الفلاح الفصيح " بجائزة السيدالك في فينسيا في نفس العام.



"جيوش الشمس" عام 1974، "كرسي توت عنخ أمون الذهبي"، "الأهرامات وما قبلها"، "رع رمسيس التاني".



11- ترك شادي عبد السلام بصمته على ديكور وملابس الأفلام التي شارك فيها ومنها: وا إسلاماه، عنتر بن شداد، ألمظ وعبده الحامولي، الخطايا، شفيقة القبطية، رابعة العدوية، بين القصرين، أميرة العرب، أمير الدهاء، السمان والخريف، أضواء المدينة، كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخي الكبير الناصر صلاح الدين من إخراج يوسف شاهين.



12- عمل شادي في وظيفة مدير مركز الأفلام التجريبية بوزارة الثقافة 1970م.



13- قام أيضًا بالتدريس بالمعهد العالي للسينما قسم الديكور والملابس والإخراج في الفترة من عام 1963- 1969.



14- قدم الفيلم الروائي الطويل "المومياء.. يوم أن تحصى السنين" فى 1969، يعتبر من أهم الأفلام العربية التي قدمت في تاريخ السينما وهو يعالج قضية الهوية والحفاظ على التراث الحضاري لمصر.



15- نال الفيلم العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية منها جائزة "سادول" وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 1970 م وغيرهما.



16- بسبب فيلم المومياء استحق شادي عبد السلام، أن يكون واحدًا من أبرز مخرجي العالم فقد اختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا.



17- احتل المومياء المرتبة الأولي في استطلاع الأفلام الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994م.



18- بعد سنوات من نجاح فيلم المومياء، كان حلم شادي عبد السلام، الثاني هو فيلم "اخناتون" وعكف الكثير من السنوات لتحضيره، ولكنه لم يخرج للنور فى النهاية بسبب رحيله



19- قام بإعداد تصميمات وديكورات الفيلم بالإضافة إلى الأزياء والإكسسوارات الخاصة به.



20- قدمت له عدة عروض لإنتاج الفيلم ولكنه رفضها جميعا حيث كان يرفض المنطق التجاري من أساسه وسعى إلى أن تقوم وزارة الثقافة بإنتاج الفيلم الذي يتطلب تكلفة إنتاجية عالية لكن جهوده باءت بالفشل.



21- رشح المخرج الراحل شادي عبد السلام، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، للقيام بشخصية "ام اخناتون" وارسل لها السيناريو ولكن لم يهملهما القدر لتحقيق الحلم بسبب وفاته.



22- توفي المخرج العبقري شادي عبد السلام، في أكتوبر من عام 1986م. قبل أن يتم أحلامه للسينما والفن والتي بدأها برائعته" المومياء" الفيلم الذي نال إعجاب العالم كله.



23- بعد وفاته احتفلت مكتبة الإسكندرية بمرور 75 عامًا على مولد شادي عبد السلام عام 2005م، تم تخصيص قاعة بالمكتبة لأعماله تتضمن أزياء وديكورات وإكسسوارات ورسومًا وضعها خلال مسيرته الفنية.



24- تأسست جمعية أصدقاء شادى عبد السلام، بعد وفاته وقامت بجمع تراثه السينمائي المكون من لوحات واسكتشات رسمها لمناظر وأزياء في افلام اشتغل عليها سواء من إخراجه أو إخراج غيره إلى جوار الاحتفاظ بمكتبته وأوراقه وصوره المختلفة التي تجمعه مع أقرانه المبدعين العرب والعالميين في أكثر من مناسبة، كما وتضم نصوص سيناريوهات أفلامه وملخصات لأفكار حضارية وثقافية، وهناك مكتبة ضخمة في شتى المعارف الإنسانية، ومن ضمنها الحضارة المصرية القديمة، وأيضًا هناك مقتنيات من حلي واكسسوارات ولملابس خاصة واكسسوارات.



