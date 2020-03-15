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ناشطون سودانيون: الإمارات تستحق لقب الدوله الشقيقه لنا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعرب مجموعة من الناشطون السودانيون، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تُقدمه من دعم لها على كافة المجالات.

وقالت أحد الناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإمارات دعمت السودان بكل الطرق المادى و المعنوى و فى كافة المجالات".
 

وأضافت: "لأن العلاقات التاريخية بين البلدين تحتم على الامارات الوقوف بجانب اشقاءها السودانيين و دعمهم لتخفيف العبء من عليهم فى ظل الاوضاع السيئة التى تعانى منها البلاد شكرا امارات الخير".

 
من جهتها، قالت هلا سلطان، "الامارات العربية المتحدة تقوم بدور مشرف علي اكمل وجه وهي من الدول اللي تستحق لقب الدوله الشقيقه لنا لما تقوم به من اعمال ومساعدات حيث تدعمنا ب 500مليون دولار لانعاش الاقتصاد في دولتنا السودان"

 
وذكر ناشط آخر عن الحجر الصحي في مدينة الإمارات الإنسانية لطلبة السودان الذين أجلتهم الإمارات من مدينة ووهان في الصين، وما جهزته الإمارات من غرف عملياتية وفرق عمل عملت 24 ساعة متواصلة لإنجاز كل هذا في غضون مدة بسيطة ،هذا ما ورثه زايد لأبناءه، الشهامة والمواقف الرجولية الخالدة".

 
بدورها، بينت سلمى مصطفى أن "الامارات دوله شقيقه لنا بسبب اعمالها الخيريه ومواقفها الاخويه الحقيقيه التي لاتبخل بشيء عنا وتقوم بمساعدتنا وتقف بجوارنا في الاوقات الصعبه وتنقل اخوتنا من الصين بسبب فيروس كورونا وقاموا بتجهيز اللازم ونقلهم على نفقتهم الى الامارات وتكفلهم برعايتهم".
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الكلمات المفتاحية

ناشطون شقيقة سودانيون دولت دعم اليو الامارات

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