عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن خبر صادم لسكان المحافظة.





وأشارت الشركة، إلى انقطاع المياه عن المحافظة لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى التاسعة مساء اليوم الأحد.





يأتي ذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل، نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف، مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، وأحدث انسدادًا بالمرشحات، وانخفاضًا بمنسوب خزانات المياه المرشحة.





وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.



وأكدت الشركة، أنها إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، فإنها توفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.





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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد «عاصفة التنين» التي تعرضت لها البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.





وأضاف في بيان صحفي، أمس السبت، أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمي الذي تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في المخرات إلى أن ينتهي مصب هذه المخرات في البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي يتم إنشائها للاستفادة من هذه المياه في الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمي إلى أسفل محدثة ما يسمى بظاهرة «الإطماء».



