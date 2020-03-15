كورونا ينهش العالم.. أبرز خسائر الدوريات الأوروبية بعد تأجيلها

أدى انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، إلى إلغاء وتأجيل الدوريات الخمس الكبرى، خوفاً من تزايد الأعداد المصابه بالفيروس اللعين.





حيث أعُلن يوم الجمعة الماضي عن تأجيل الدوري الإنجليزي والإلماني والفرنسي والإسباني، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

ولم يتوقف الأمر عند الأعداد المصابة بفيروس كورونا فقط، بل تزداد الأعداد كل يوم، وكان أخرها اللاعب الأرجنتيني إيزاكيل جاراي، لاعب فريق فالنسيا الإسباني.





أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ، أبرز خسائر الدوريات الخمس الكبرى بعد تأجيلها.





الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 4 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.





وعقدت الرابطة إجتماعاً طارئاً لأندية البريميرليج، من أجل دراسة الموقف الحالي، بعد زيادة إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.





وأدى تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى إقتراب ضياع حلم ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، بعد غياب 30 عاماً عن التتويج بالبطولة.





لم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل أعلنت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية، سيحل بها خسائر مهوله بسبب عدم إستكمال بطولة الدوري.





وتابعت الصحيفة، أن قيمة الخسائر ستبلغ 750 مليون جنيه إسترليني، بسبب حقوق البث التليفزيوني.





الدوري الإسباني

تسبب إنتشار فيروس كورونا إلى تأجيل مباريات الدوري الإسباني لجولتين مقبلتين، بعد وصول الخطر لمعظم ملاعب الليجا.





حيث كشفت تقارير إعلامية، أن الدوري الإسباني سيسجل خسائر فادحة تصل إلى 600 مليون يورو، بعد تأجيل الدورى لجولتين مقبلتين.





الدوري الايطالي

أعلنت الحكومة الإيطالية، عن إلغاء كل الأنشطة في البلاد بعد إنتشار فيروس كورونا في البلاد، والتي لحقت الضرر في إيطاليا، والتي تعد أكثر الدول الأوروبية ضرراً من الفيروس.





وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا"، أن الأندية الإيطالية سيحل بها خسائر مالية تصل نحو 700 مليون يورو، في حالة عدم إستكمال الموسم الحالي





وتابعت الصحيفة أن الأندية قد تخسر نحو 430 مليون يورو من حقوق البث المحلي والأوروبي وكأس إيطاليا.





الدوري الألماني

وتستمر خسائر الكرة العالمية، بعد تعليق بطولة الدوري الألماني بدءًا من الأسبوع المقبل، وحتى 2 إبريل المقبل.





وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن أندية البوندسليجا ستخسر نحو 750 مليون يورو، بسبب عدم إستكمال الدوري الألماني.





وتابعت الصحيفة، فإنه في حالة عدم إذاعة الجولات الـ9 المتبقية في البوندسليجا، سيسبب خسائر تبلغ نحو 370 مليون يورو، كعوائد البث التليفزيوني فقط.





الدوري الفرنسي

كما أعلت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عن تعليق بطولة الدوري الفرنسي، لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وتتوالى الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الأسبوع المقبل بسبب تفشي أحداث فيروس كورونا في معظم دول العالم.