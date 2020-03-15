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ضبط طالب لترويجه الحشيش في 15 مايو

الأحد 15/مارس/2020 - 04:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم مصطفي عبدالعال، من القبض علي طالب، قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين، بدائرة القسم.

وردت معلومات للنقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو "كريم عمرو مصباح"، 23 سنة، طالب، ومقيم بمجاورة 35 بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 قطعة حشيش، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وشنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت عاطلا مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، مسجل شقي خطر مخدرات وسبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، سلاح، مقاومة سلطات، مشاجرة".

المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن المؤبد في قضية مقاومة سلطات وسلاح والسجن 6 سنوات في قضية مقاومة سلطات وسلاح ومخدرات، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي مخدرات وسلاح.

وأسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 خزينة لذات السلاح وعدد 25 طلقة نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش "وزنت 200 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الكلمات المفتاحية

مصر مخدرات طالب حشيش اخبار

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