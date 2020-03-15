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تسجيل أول حالة وفاة بالمجر بسبب فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت المجر، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الداخلية في المجر، الجمعة، أنها سترحل طالبين إيرانيين من البلاد ومن الاتحاد الأوروبي، بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد ولم يحترما أوامر الحجر الصحي. 

وقال بيان صادر عن الوزارة إن "الطالبين الإيرانيين المسجلين في نظام الطلبة (سيرحّلان). فقد غادر الرجلان قاعة الحجر الصحي في المعهد الصحي لأمراض الدم والأمراض المعدية في المستشفى المركزي، دون تصريح ولا ثياب واقية".

وتلقي السلطات المجرية اللوم أيضاً على الطالبين لسلوكهما العدواني تجاه الموظفين في المبنى؛ حيث وضعا في العزل.

وأضافت الوزارة أن إجراء الترحيل لن ينفذ قبل أن تسمح حالتهما الصحية بذلك، وأرفق القرار بمنعهما من الدخول إلى المجر لمدة ثلاث سنوات.

وربط رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان بين الهجرة وفيروس كورونا الذي "جاء به الأجانب وينتشر في صفوفهم".

وقال الزعيم القومي في حوار يومي مع الإذاعة المجرية "نرى أن الفيروس جاء به الأجانب؛ خاصة وهو ينتشر في صفوفهم".

وبرر أوربان قرار الحكومة غلق الجامعات في البلاد بـ"وجود كثير من الأجانب هناك".

وأضاف: "ليس صدفة ظهور الفيروس أولاً عند الإيرانيين"، مشيراً إلى عدم القدرة على فصل عشرات آلاف الطلبة الأجانب عن الطلبة المجريين.   

وتابع أوربان: "نخوض حرباً على جبهتين، جبهة الهجرة وجبهة فيروس كورونا المستجد، وهما مرتبطتان لأنهما ينتشران عبر التنقلات". 

وسجلت المجر حتى مساء الجمعة 19 إصابة بالفيروس، وأكثر من نصف الإصابات تعود لطلاب إيرانيين يفيدون من منح دراسية من الحكومة المجرية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تسجيل أول حالة وفاة اليو المجر

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