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اسبانيا تسجل 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 15/مارس/2020 - 04:03 م
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انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأحد تسجيل حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ووفاة مائة شخص خلال 24 ساعة في إسبانيا، التي تعتبر أكثر الدول إصابة في أوروبا بعد إيطاليا.

كانت إسبانيا قد أعلنت أمس عن عزل شبه كامل لسكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة في محاولة للحد من انتشار الوباء. ووفقا لآخر حصيلة، تم الكشف عن إجمالي 7753 حالة بينما توفي 288 شخصًا بفيروس "كوفيد-19".

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز خلال خطاب أذاعه التلفزيون: "حظر السير في الشوارع (...) يجب أن يتم إتباعه إجبارياً اعتبارًا من اليوم". 

وشدد على أن الإسبان سيتمكنون من مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل أو شراء الطعام والأدوية أو تلقي العلاج أو رعاية الأقارب المسنين أو المعتمدين ولكن "ليس لتناول العشاء مع صديق أو شرب القهوة".

وأوضح أن قوات الأمن ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا الحظر، مشددًا على أن "الإجراءات التي نتخذها شديدة وستكون لها للأسف عواقب". 

وقال الزعيم الإسباني: "إنها معركة سننتصر فيها (...) لكن المهم هو أن يكون الثمن الذي سيُدفع من أجل هذا الانتصار هو أدنى مستوى ممكن".

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