محامي قتيل فيلا نانسي عجرم يفاجئ الجمهور سبب وفاته

كشفت ريهاب بيطار محامية القتيل محمد حسن الموسى عن سبب وفاته وهو تعرضه لنزيف دموي بسبب الطلقات النارية وصرحت بذالك من خلال مشاركتها لمنشور وكتبت به "الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية" وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكانت "بيطار" قد نشرت سابقا صورة للقتيل وكتبت قائلة "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين اليوم مساء وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين" وذالك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقررت المحكمة بتأجيل الجلسة للتحقيق في قضية فادي الهاشم بسبب قتله الشاب محمد حسن الموسى وذالك بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان بناءا على توجيهات المجلس الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.



وتسلمت عائلة القتيل جثمانه الإثنين الماضي وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وقامت محاميته رهاب بيطار بنشر صور تحمل نحشه قائلة: "محمد الموسى إلى مثواه الأخير. اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".







وكانت فيلا نانسي عجرم قد تعرضت للإقتحام بغرض السرقة من أحد اللاجئين السوريين وقام بتهديد أمن منزلهم من خلال مسدس ولكنه تفاجأ بزوجها فادي الهاشم وأطلق عليه طلقات نارية للدفاع عنه وعن أسرته مما أدى إلى وفاته وتقوم الشرطة بالتحقيقات الجنائية في هذه القضية حتى الآن.

