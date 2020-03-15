الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد.. وتحذر من الشبورة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والوجه البحري، دافئ على القاهرة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.





وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تكون خفيفة على بعض المناطق، مع انعدام فرص تساقط الأمطار.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وحذرت الأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح البلاد غدا وتصل لحد الضباب على بعض المناطق وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة، ناصحة باتباع تعاليم المرور ومشاهدة النشرات الجوية بصورة مستمرة.





وقالت الأرصاد الجوية إن القاهرة الكبرى، تشهد غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا تصل لحد الضباب، والرياح خفيفة، بينما يشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا، والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.



