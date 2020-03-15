الشاعر محمد الشحات يصرخ بأعلى صوته "لست مرشحا لانتخابات اتحاد الكتاب"

صرح الشاعر محمد الشحات، بأنه ليس مرشحا لانتخابات التجديد النصفى لاتحاد الكتاب والتى من المقرر اجراءها يوم الجمعه 20 مارس ، وأن هاتفة لم يتوقف عن الرنين من أصدقاءه يسألونه عن برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أزعجه بشدة، خاصة أنهم يسألونه ماذا يفعل في الكثير من القضايا العالقة، والتى كان قد أثرها عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى، وما يتعلق بوديعة حاكم الشارقة الشيخ القاسمي وما يتردد بأن المجلس الحالي قام بحلها.





وأكد "الشحات"، أنه لم يفكر فى خوض تلك الانتخابات ، وأن هناك الشاعر محمد الشحات محمد هو المرشح، وكل ما يشغله حاليًا انتظار انتهاء العملية الانتخابية على خير، وما سوف يفعله المجلس الجديد بعد تشكيل هيئته، خاصة فيما يتعلق بالوديعة المشروطة، ويعيد الأمور إلى نصابها، قبل التحرك ضد المجلس بتحريك دعوة قضائية لعدم أمانته في إدارة أموال الأعضاء .



