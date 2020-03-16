"تعليم أون لاين".. جامعات بدأت رحلة المحاضرات الإلكترونية

بدأت عدد من الجامعات المصرية، في تطبيق آلية المحاضرات الإلكترونية بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء إحترازي ووقائي حتى لا ينتشر فيروس كورونا في مصر كما انتشر في عدد من دول العالم.





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدء استخدام آليات ووسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بعد «Online Education»، اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس، لتكون البديل لعدم حضور الطلبة للجامعة، لضمان استمرار العملية التعليمة وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الجاري.





وقال الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، يأتي ذلك على خلفية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين.





وذكر العزازي، في بيان له، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدة في مجال التعليم الإلكتروني بما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى، كما تعد من أوائل الجامعات في مصر التي تفعل أنظمة التعليم عن بعد في جميع مراحل العملية التعليمية.





وأضاف، وكان قد تم تدريب الطلاب، منذ دخولهم للجامعة على استخدام آليات التعليم الإلكتروني، كما أن أنظمة التعليم عن بعد بالجامعة تسمح ببث المحاضرات للطلبة من قاعات المحاضرات مباشرة أو مسجلة إلكترونيا.





وأوضح أنه يمكن تحميل الطلبة لجميع المحاضرات والمواد التعليمية من على موقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتواصل الإلكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثلة في الأشكال المختلفة للامتحانات من Quizzes، Exams.





جامعة بدر

كما كشف الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر بالقاهرة، عن أن إدارة الجامعة قررت استخدام آليات ووسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بُعد "Online Education"، اعتبارا من غد الأحد، لتكون البديل لعدم حضور الطلبة محاضرات في الجامعة، وضمان استمرار العملية التعليمية وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي الحالي.





وأكد أن أنظمة التعليم عن بُعد بجامعة بدر بالقاهرة، تسمح ببث المحاضرات للطلبة من قاعات المحاضرات مباشرة أو مسجلة إلكترونيا، وتحميل الطلبة لجميع المحاضرات والمواد التعليمية من على موقع الجامعة للتعليم الإلكتروني LMS والتواصل الإلكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثلة في الأشكال المختلفة للامتحانات من Quizzes، Exams.





جامعة المنصورة

وفي نفس السياق، قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتوقف الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة، وذلك بالاتفاق على وضع خطة بدائل للمحاضرات، وتم العمل عليها منذ أسبوع، وأن تبث المحاضرات "أون لاين".





جامعة القاهرة

كما عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماعًا طارئا مع مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة في التحول للتعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد، وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه ستعقد اليوم ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، مع كل منسقي الكليات للتدريب على أساليب الدراسة عن بعد، موضحًا أن الطلاب الذين لديهم مشكلة خاصة بتصفح الإنترنت فسوف يتم توفير اسطوانة مدمجة CD عليها كل محاضرات الأسبوع ويمكن استلامها من الكليات في نهاية الأسبوع، أو إرسالها للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.





جامعة الإسكندرية

وأعلنت جامعة الإسكندرية بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) بجميع الكليات والمعاهد التي تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضي، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الكليات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من اليوم الأحد وطبقا للجداول المعدة سلفا.



