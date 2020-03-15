خطوات الكنائس المصرية للإجراءات الوقائية بعد تعليمات السيسي

قامت الكنائس المصرية بمختلاف طوائفها بأتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الفيروس القاتل والمعروف عالميا بأسم كورونا وخاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد





- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلق مدارس الأحد وجميع الأنشطة مع أقامة القداسات





أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " ووجهت تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19 أتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.



كما أكدت الكنيسة على تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.



وأضافت الكنيسة "الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي.



- الطائفة الإنجيلية تلغي أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد



كما أعربت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر عن تقديرها الكامل لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، والتي جاءت في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات مُحتَمَلة لفيروس كورونا المستجد، وتوصي كنائسها بتأجيل أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد.



وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "نوصي جميع كنائسنا بمختلف المذاهب الإنجيلية، بالالتزام بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والتي تساهم في حماية المواطنين وعدم انتشار المرض"، مؤكدًا "أن هذا دورنا جميعًا".



وأعلن رئيس الطائفة عن "تأجيل أي لقاءات أو رحلات أو حفلات ذات تجمعات كثيفة العدد حتى انتهاء أي تداعيات محتملة للفيرس، مع بقاء الخدمة الأسبوعية للكنيسة.





- الكنيسة الكاثوليكية تطلق يوم للصلاة وتؤكد على النظاقة الشخصية



كما أعلن الانبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن ضرورة العمل بالنصائح الصحية التى تصدر من مؤسسات وهيئات الدولة، مع مبادرة للصلاة من أجل الشعب المصري.



وأكد الأنبا باخوم: منذ عدة أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة والقلق على الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس COVID – 19 (المعروف باسم فيروس كورونا) ونستطيع مواجهة هذا التحدى بتضامن من خلال العناية بالجسد، دون اهمال الروح، و الإعتناء بالجسد بجميع مقاييس النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين والإعتناء بالروح عن طريق الصلاة الفردية في المنزل، مع العائلة.