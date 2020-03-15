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عقب قرار تعليق الدراسة.. غلق 13 مركزًا للدروس الخصوصية بالبحر الأحمر

الأحد 15/مارس/2020 - 04:00 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأحد، حملات مكثفة على سناتر ومراكز الدورس الخصوصية، وأسفرت نتائج الحملة الأولى عن غلق 13 مركزًا بمدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر أمني بالبحر الأحمر أنه فور صدور تعليمات وزير الداخلية شنت مديرية الأمن عدة حملات على مراكز الدروس الخصوصية في عدد من مدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن غلق 13 مركزًا للدروس الخصوصية، وتشميعها بالشمع الأحمر ضمن الحملات التي شنها رجال المباحث فى مدن البحر الأحمر، تحت إشراف العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية


وكان ناشد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالبحر الأحمر، المدرسين بالالتزام بالقرارات السيادية بتعليق الدراسة وأيضا الدروس الخصوصية وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه قال كمال سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء بالبحر الأحمر، تم مناشدة جميع المدرسين بالمحافظة بوقف الدروس الخصوصية طبقًا للقرارات السيادية حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، فى تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تواصل معنا العديد من المعلمين وتعاهدوا على الالتزام بتعليمات الدولة حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب، موضحًا سيكون هناك متابعة مستمرة من قبل مجلس الأمناء فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.


وكان قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بما يخص سناتر الدروس الخصوصية وغلقها لم يكن هناك ضبطية قضائية للشؤون القانونية بالمديرية لغلق سناتر الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر: هذا الشأن تكون لمديرية الأمن هى السلطة في غلق سناتر الدروس الخصوصية، موضحًا أنه تم إخطار الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأوضح "منير"، أنه اتخذ أيضا عددًا من القرارات بوقف أى مجموعات تقوية داخل المدارس بأى شكل من الأشكال، وذلك، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وقرار وزارة التربية والتعليم بوقف أى أنشطة داخل المدارس الذى صدر الأسبوع الماضي.

وفى سياق آخر، أكد مصدر أمنى سيتم تنظيم حملات أمنية على أي أماكن للدروس الخصوصية وسيتم التعامل الفورى حيالها بالغلق طبقًا لتوجيهات وزير الداخلية بالتعامل الفورى مع أى مراكز للدروس الخصوصية.

فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحافظة، تعليقات كثيرة أغلبها اجتمع على غلق جميع سناتر الدروس الخصوصية حفاظًا على أبنائهم.

وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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