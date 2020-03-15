تعليق أنشطة الكنيسة السريانية تجنبا لانتشار الكورونا

قال المطران يوسف حنوش، مطران السريان الكاثوليك بمصر والسودان، إننا سنتخذ الإجراءات الوقائية والمشددة داخل كنائسنا، وذلك نظرًا لتوسع إنتشار فيروس كورونا المستجد، بدًا من اليوم الاحد ولمدة اسبوعين، طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وأوضح "حنوش"، في بيان له، اليوم الاحد، قرر توقف كافة الأنشطة الكنسية لمختلف المراحل العمرية ( كشافة - مدارس الأحد - تعليم مسيحى للشباب - طريق الموعوظين الجديد - النادى )،توقف صلوات درب الصليب بالظاهر والاسكندرية، مواعيد القداسات فقط كما هى بالظاهر ومصر الجديدة ولاسكندرية.





وشدد " حنوش" ملاحظة ان التناول سيتم بوضع جسد المسيح فى يد المتناول وهو يضعة فى فمه. والإمتناع باتًا عن إعطاء الدم بالأصابع إلى الأطفال.

وأوصى بضرورة إلغاء قبلة سلام المسيح باليد فى وقت القداس،والحرص قبل التوجه لحضور القداس التاكد من عدم الاصابة بارتفاع درجة الحرارة او اعراض الانفلونزا وعدم التجمع بعد القداسات والانصراف للمنازل بسرعة،ومراعاة تقلبل او يفضل منه السلام باليد بقدر الإمكان.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





ووجه السيسي الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وفى سياق اخرقال الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر، إننا سنتخذ الإجراءات الوقائية والمشددة داخل كنائسنا، وذلك نظرًا لتوسع إنتشار فيروس كورونا المستجد، بدًا من يوم الإثنين المقبل، طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



