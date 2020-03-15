Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق أنشطة الكنيسة السريانية تجنبا لانتشار الكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
قال المطران يوسف حنوش، مطران السريان الكاثوليك بمصر والسودان، إننا سنتخذ الإجراءات الوقائية والمشددة داخل كنائسنا، وذلك نظرًا لتوسع إنتشار فيروس كورونا المستجد، بدًا من اليوم الاحد ولمدة اسبوعين، طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "حنوش"، في بيان له، اليوم الاحد، قرر توقف كافة الأنشطة الكنسية لمختلف المراحل العمرية ( كشافة - مدارس الأحد - تعليم مسيحى للشباب - طريق الموعوظين الجديد - النادى )،توقف صلوات درب الصليب بالظاهر والاسكندرية، مواعيد القداسات فقط كما هى بالظاهر ومصر الجديدة ولاسكندرية.

وشدد " حنوش" ملاحظة ان التناول سيتم بوضع جسد المسيح فى يد المتناول وهو يضعة فى فمه. والإمتناع باتًا عن إعطاء الدم بالأصابع إلى الأطفال.
وأوصى بضرورة إلغاء قبلة سلام المسيح باليد فى وقت القداس،والحرص قبل التوجه لحضور القداس التاكد من عدم الاصابة بارتفاع درجة الحرارة او اعراض الانفلونزا وعدم التجمع بعد القداسات والانصراف للمنازل بسرعة،ومراعاة تقلبل او يفضل منه السلام باليد بقدر الإمكان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ووجه السيسي الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفى سياق اخرقال الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر، إننا سنتخذ الإجراءات الوقائية والمشددة داخل كنائسنا، وذلك نظرًا لتوسع إنتشار فيروس كورونا المستجد، بدًا من يوم الإثنين المقبل، طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "ساتي"، في بيان له، اليوم السبت، قررنا برفع الماء المقدس من مدخل الكنيسة وإستبداله بعلبة سائل مُعقم ليقوم المؤمنون بتعقيم أيديهم قبل دخولهم إلى الكنيسة ومكاتب البطريركية والمُطرانية والرعايا والأديرة والمكتبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الايدي

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ 38 دقيقة

السديس يكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ أقل من ساعتين

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

السفير البابوي للكاثوليك يحتفل بعيد العذراء سيدة الوردية المقدسة بالظاهر

الكلية الإكليريكية للكاثوليك تحتفل بعيد شفيعها القدّيس ليون الكبير

الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل مع راعي أبرشية القاهرة المارونية لمصر و السودان بعيد القديس مارون

وصول رفات القديسة تريزا الطفل يسوع إلى كنيسة الأنبا انطونيوس بالظاهر

كاتدرائية "سيدة الوردية" للسريان الكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

11:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status