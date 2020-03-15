وزير المالية: ثلاث قرارات من الرئيس تمنح الموظفين زيادة قوية في الأجور

أعلن محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، عدد من القرارات بهدف تحسين مرتبات الموظفين الحكومين، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستويات المعيشة لجميع الموطنين خاصة الطبقة المتوسطة.







وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي أهم تلك الاجراءات.







اولًا:رفع نسبة الأعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه سنويا ليصبح الموظفين ذات أجور 22 ألف جنيه معفيون تماما من أي ضرائب:







كشف وزير المالية محمد معيط، أن أول تلك القررات التي سترفع من أجور العاملين بالدولة هي زيادة نسبة الأعفاء الضريبي للحد الأدني من الأجور، وتعديل قيمة الضرائب المفروضة علي باقي شرائح الأجور.



وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء الخصومات الضربية التي كانت تفرض على كل شريحة، حيث سيكون أصحاب الدخل من 8 آلالاف جنيه حتى 15 الف جنيه بالاضافة الي حد الأعفاء الشخصي 7 الالاف جنيه معفاة من الضريبة نهائيا، وبذلك يكون أصحاب المرتبات التي تصل الي 24 ألف جنيه سنويُا، والتي يكون صافيها بعد التأمينات نحو 22 ألف جنيه لن يتم فزض عليهم اي ضرائب.



وستفرض ضريبة بنسب 2.5% علي الشريحة الأولي التي تتراوح دخلها بين 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وستفرض ضريبية بنسبة 10% علي الشريحة الثانية من الأجور التي تتراوح دخلها بين 30 الف جنيه وحتي 45 ألف جنيه، وتفرض ضريبة بواقع 15% علي الشريحة الثالثة التي يتراوح دخول أصحابها بين 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنية، وستفرض ضريبة بواقع 20% علي الشريحة الرابعة التي يتراوح دخلهم من 60 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وستفرض ضريبة بنسبة 22.5%على الشريح الخامسة التى يتراوح دخل أصحابها بين 200 ألف جنيه وحتى 400ألف جنيه، أم الشرايحة الأخيرة التى يخضع لها الموطنون أصحاب الدخول من أكثر من مليون جنيه سنويا سيتم فرض ضريبة بنسبة 25%.







وأوضح " معيط" خلال فاعليات المؤتمر المنعقد اليوم بمقر وزارة المالية، أن تلك التعديلات ستتيح معالجة التشوهات في قانون ضريبة الدخل الحالي الخاصة بالأجور على الموظفيين، والذي كان يسمح في الماضي بخضوع أجر الموظف إذا زاد بقيمة جنيه واحد لشريحة الضريبية التالية للشريحة التى يخضع لها بالأساس، مما تسبب في ظلم كثير من الموظفين.







ثانيا : إقرار العلاوة الدورية السنوية:



أكد محمد معيط، أنه سيتم إقرار العلاوة الدورية السنوية بداية من العام المالي الجديد 2020-2021 ، لجميع الموظفين بواقع 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيه ، وزيادتها إلى 12% لغير المخاطبين للخدمة المدنية بدلا من 10% العام الماضي وبحد أدني 75 جنيه.











ثالثًا: منح حوافز إضافية للعاملين بالدولة:







وأضاف "معيط" أن القرارات التى ستتخدها الدولة لتحسين الأجور، تشمل إعطاء حافز إضافي للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن تلك الحوافز تأتي في صالح الطبقات المتوسطة.







وأوضح "معيط"، أن الحافز الأضافي الذي سيتم منحة للعاملين بالدولة، سيكون بقيمة 150 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة ، وبقيمة 200 جنيه للدرجة الثالثه، و250 جنيه للدرجة الثانية، و300 جنيه للموظف الحكومي بدرجة الأولي، بينما سيحصل الموظف بدرجة مدير عام على حافز إضافي بقيمة 325 جنيه، ويحصل الموظف بدرجة عالية على حافز بقيمة 350 جنيه، وسيتم إقرار حافز بقيمة 375 جنيه للموظف الحكومي بدرجة ممتازة.







موعد زيادة المرتبات الحكومية في ضوء هذا القرارت:



وقال محمد معيط، إنه سيتم تطبيق جميع تلك القرارت بداية من العام المالية القادم 2020-2021.







وأشار معيط، إلى أن الثلاث قررات التى تتعلق بإجور الموظفين ستحمل الموازنة تكاليف إضافية بقيمة 31 مليار جنيه.