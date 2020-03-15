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النمسا تحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:36 م
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إجراءات ضد فيروس كورونا
إجراءات ضد فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
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أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأحد حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص اعتبارًا من الاثنين، كما أعلنت إغلاق المطاعم وأوصت بأن يقلل النمساويون بشكل كبير من تفاعلاتهم الاجتماعية. 

وصرحت خدمات المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن "النمساويين مدعوون لعزل أنفسهم".

وأضافت في بيان لها: "هذا يعني أنه يجب ألا يكون لديهم اتصال اجتماعي سوى مع الأشخاص الذين يعيشون معهم". 

فيتعين على النمساويين مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل فقط، إذا لم يكن العمل عن بعد ممكنًا، وشراء الطعام ومساعدة الآخرين. 

وستضطر المطاعم إلى إغلاق أبوابها من يوم الثلاثاء المقبل، في حين أنها ستستفيد من إمكانية العمل حتى الساعة 3 مساءً، وكذلك مناطق اللعب الخارجية والمرافق الرياضية.

قال كورتز: "أمامنا أسابيع تتطلب الكثير وصعبة ومؤلمة"، حيث سجلت البلاد أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف: "كل اتصال اجتماعي خطر (...) يجب أن نستعد للعمل من يوم الاثنين في العمل في حالة الطوارئ". كما وصف المستشار الوباء بأنه "التحدي الأكبر للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية".

وفي السياق ذاته، وسعت النمسا قائمة الدول التي سيتم تعليق الرحلات الجوية معها، حيث تمت إضافة بريطانيا وهولندا وروسيا وأوكرانيا إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا.

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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا حظر التجمعات حالات الاصابة انتشار فيروس كورونا النمسا

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