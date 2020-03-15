حنان مطاوع توثق آخر يوم تصوير في مسلسل "بت القبايل"

انتهت الفنانة حنان مطاوع، اليوم الأحد من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "بت القبائل"، متمنية أن المسلسل ينال إعجاب جمهورها وخاصة أن ظروف التصوير كانت في أماكن خطيرة.



وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها على الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلة: "آخر يوم تصوير في مسلسل بت القبائل اكتر مسلسل تعبت فيه، يارب يكون عجبكوا ويارب يسلم لأن أماكن التصوير خطيرة ويارب يجمعني مع أسره المسلسل في أعمال قادمه ان شاء الله وربنا يوفق ويسعد الجميع".



من ناحية أخرى يعرض مسلسل "بت القبائل"، يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل، حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتتوالى الأحداث.



ويشارك في بطولة مسلسل "بت القبايل" مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، وتدور احداثه في الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.



وفى سياق آخر، تصور الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والذى يدور في اطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى.

