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ميس حمدان لـ'الفجر الفني': لستُ من هواة المهرجانات.. وهاني شاكر له رؤية صائبة في قراره

الأحد 15/مارس/2020 - 03:58 م
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ميس حمدان
ميس حمدان
روان هيثم
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أبدت الفنانة ميس حمدان، رأيها في القرار الذي أصدره هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في منع المهرجانات الشعبية بما في ذلك حسن شاكوش، وتحذير كل المنشأت السياحية بالتعامل معهم.

وقالت "حمدان" في تصريح خاص لـ'الفجر الفني': "الأستاذ هاني رجل مخضرم وعظيم وله وجهة نظر فيما يصدره ورؤية صائبة".

وتابعت "حمدان" قائلة: "أنا ليست من هواة سماع المهرجانات ولكن هذا واقع متواجد في حياتنا وتريند جديد في شكل المزيكا، وتوجد شريحة كبيرة جدا تسمعها وتحبها بالشارع المصري، وانا ليست لدي فكرة هل هذا القرار يستطيع منعهم من الغناء أم لا".

وأضافت "حمدان" قائلة: أتمني عدم منعها، ولكن يراوجني نفس خوف الأستاذ هاني في طبيعة الألفاظ والكلمات المستخدمة في هذه الأغاني وأرجو الحد منها وتصحيحها لكلمات غير خارجة، لكنه من الصعب منعها في ظل وجود الانترنت.

وأختتمت ''حمدان" حديثها قائلة: أنا استمع فقط لأغاني المهرجانات في الحفلات فقط وأرقص وعليها، لكني لا أدخل خصيصا الى موقع "اليوتيوب" بحثا عن سماع هذا النوع من الأغاني.

وفي سياق أخر قدمت "حمدان" العديد من المسلسلات منها النار والطين، من الأخر، طرف ثالث، لعبة موت، الاخوة، كيكا على العالي، شطرنج، قصة حب، طريقي، نوف، شئ من الماضي.

وشاركت "حمدان" في عدة أفلام منها عمر وسلمى، ظرف طارق، كيف الحال، شارع 18، سمكة وسنارة.
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