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محافظ الدقهلية: حملات أمنية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية

الأحد 15/مارس/2020 - 03:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية. 

بدأ تنفيذ حملات للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية والتي تشمل مراكز الدروس الخصوصية بكافة مراحل التعليم بنطاق المحافظة، وذلك خلال فترة اغلاق المدارس والجامعات واتخاذ كافه الاجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. 

وقد أكد محافظ الدقهلية ان ذلك يأتى فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدوله لمجابهة فيروس كورونا المستجد،وفى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسه بالمدارس والجامعات لمده اسبوعين بدأت من اليوم الأحد وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين والتلاميذ والطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

تمكنت حملات أمنية وتنفيذية مكثفة بمحافظة الدقهلية من غلق 139 سنتر ومركز دروس خصوصية علي مستوى المحافظة. 

جائت الحملات عقب قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة، وذلك تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية واللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية.
 
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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