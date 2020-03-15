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الإمارات تدعم السودان لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه

الأحد 15/مارس/2020 - 03:33 م
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السودان
السودان
وكالات
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تحرص دولة الإمارات، على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة، كما ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار والأمن.

 

ومنذ زمن بعيد، أولت الإمارات اهتمامًا خاصًا بالسودان في الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، وتعمل وعلى أكثر من مستوى على توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة السودان ودعمه بشتى الطرق لتجاوز التحديات التي تواجهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، إيماناً منها بوحدة ومصير العالم العربي المشترك.

 

وكانت دولة الإمارات، تلتزم بدعم السودان ومساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه؛ قبل اندلاع وخلال الأحداث الأخيرة، أبدت الدولة حرصاً شديداً على ضمان استقرار السودان وعدم انفلات الأوضاع فيه؛ وكان هناك تواصل مباشر مع كل الجهات المعنية في هذا السياق، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك من أجل تجنب أي تطور أو تدهور يقود إلى ما لا تحمد عقباه.

 

وتقف دولة الإمارات، دائمًا إلى جانب السودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي، في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

 

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الكلمات المفتاحية

مساعدات السودان الامارات

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