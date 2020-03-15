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فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:32 م
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فالنسيا
فالنسيا
الفجر الرياضي
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أعلن نادي فالنسيا رسميا عن إصابة 5 أفراد من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد دون ذكر أي أسماء.

 

ووفقا للتقارير فإن 3 لاعبين من الفريق تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وهم جاراي ، مانجالا ، جايا بالإضافة إلى مدرب وطبيب الفريق.

 

وكان هيكتور جوميز طبيب فالنسيا خوان ألياجا أُصيب بفيروس كورونا والفحوصات الطبية أكدت ذلك، حيث أن لاعبي فالنسيا في خطر ومتوقع إدخالهم للحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

 

من جانبه، وجه ايزيكيل جاراي عبر انستجرام رسالة لمتابعيه بعد إصابته بالفيروس، قائلا: "يبدو وأن عام 2020 سيكون سيئًا بالنسبة لي. فحص فيروس كورونا اليوم كان إيجابيًا وأظهر اصابتي بالمرض، لكنني على ما يُرام، والآن علي أن أنتبه جيدًا لصحتي، والذهاب الى غرف الحجر الصحي" .

 

 

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