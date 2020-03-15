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حملات مكثفة لغلق السناتر التعليمية في حي السيدة زينب

الأحد 15/مارس/2020 - 03:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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قاد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، حملة لرفع السيارات المتهالكة والإشغالات من الحي، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للحفاظ على نظافة الشوارع، وعودة العاصمة لمظهرها الحضاري والجمالي.

وقامت الإدارة التنفيذية وإدارة الاشغالات بالحي، برفع سيارة متهالكة من شارع يعقوب المنيرة، كما تم إزالة جميع الإشغالات بشارع أمين سامي بمنطقة الفلكي.

وفي ذات الإطار، شن الدكتور مهران عبداللطيف، حملة لغلق السناتر التعليمية بالحي، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والحد من التجمعات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

في سياق آخر، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن إجمالي الإصابات 109 وهو رقم ما زال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لا بد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع: أن 25٪؜ من الشعب المصري بالمدارس والجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا: أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية، وبالتالي غلق أي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لأن هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح: أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض، متابعا: سبق وأعلن خطة تشمل 3 مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

ونوه بأن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ10 أيام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لا تزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
 
كما أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة في الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع القاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها.
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق، على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الأتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة، وفي حالة عدم تقدم أحد لإسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.
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