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بريطانيا تناشد المستهلكين بالتوقف عن الشراء العشوائي
الأحد 15/مارس/2020 - 03:35 م
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رويترز
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ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين يوم الأحد التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم.
وستنشر رسالتهم في إعلانات في الصحف الوطنية يومي الأحد والاثنين.
وتقول هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للاتحاد، في الرسالة ”نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم. هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا“.
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