Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإسباني

الأحد 15/مارس/2020 - 03:27 م
Advertisements
مانجالا
مانجالا
أحمد عصام
Advertisements
أعلن نادي فالنسيا عن إصابة 5 أشخاص في الفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التأكد من إصابتهم من خلال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الفريق الإسباني في بيان رسمي له منذ قليل إصابة 5 أشخاص بالنادي بفيروس كورونا ما بين لاعبين و جهاز فني دون تحديد أسماء حتى الآن.

وكان قد أعلن الفريق صباح اليوم عن إصابة الارجنتيني جاراي لاعب الفريق، ونشر بعدها بساعات قليلة إصابة 5 أشخاص أخريين بهذا الفيروس.

ولم يحدد الفريق أسماء الأشخاص المصابين، ولكن كشفت بعض التقارير الإسبانية عن أن من المصابين ( جايا - مانجالا) ثنائي دفاع الخفافيش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانجالا كورونا فيروس كورونا فالنسيا اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

السديس يكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

منذ ساعة الا ربع

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ حوالي 3 ساعات

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ 42 دقيقة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 13 ساعة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ أقل من ساعتين

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة صحفي مرافق لفريق فالنسيا بالكورونا

أبرزهم "لاعبي كرة قدم".. تعرف على المشاهير المصابين بـ"كورونا"

كورونا يُلاحق نجوم الرياضة.. مدرب أرسنال ونجم يوفنتوس ضمن أبرز الرياضيين المُصابين بالفيروس القاتل

إصابة 4 لاعبين في الدوري الايطالي بفيروس كورونا

آخر مواجهات تريزيجيه والمحمدي أمام الأندية الإنجليزية التي أعلنت عن إصابات بـ"كورونا"

أخرهم كوتروني.. سجل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

11:49 ص

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

03:18 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status