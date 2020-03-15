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الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد

الأحد 15/مارس/2020 - 03:22 م
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بوابة الفجر
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء القمح الصلد يبلغ الحجم الاسمي المقرر فيها 50 ألف طن.

وتغلق المناقصة يوم الثلاثاء 17 مارس على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 مارس، حسبما ذكرت المصادر.

تكون الكميات في مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وغالبا ما يشتري البلد أكثر منها، طرحت الجزائر مناقصة أخرى لشراء 50 ألف طن من علف الشعير.

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