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موعد مباريات الدوري الإنجليزي بعد التأجيل

الأحد 15/مارس/2020 - 03:18 م
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
محمد الدمتناوي
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل كل مباريات البريميرليج، حتى الرابع من إبريل المقبل بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.

 

حيث ضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، العديد من النجوم، كان أخرهم كوتروني مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي.

 

كورونا يهدد الدوري الإنجليزي ويقتل أحلام ليفربول

ولا زال فيروس كورونا يهدد بطولة الدوري الإنجليزي، بعد الإصابات العديدة التي ضربت نجوم الكرة الإنجليزية، أبرزهم ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي فريق ليستر سيتي، وخمسة أفراد من بورنموث، وحالة في إيفرتون.

 

وأدى تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى إقتراب ضياع حلم ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، بعد غياب 30 عاماً عن التتويج بالبطولة.

 

موعد مباريات الدوري الإنجليزي بعد التأجيل

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي بعد التأجيل يوم الرابع من إبريل المقبل، بمباراة أستون فيلا وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر المسابقة المحلية.

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