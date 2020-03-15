عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل - نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء استعرض تطورات ملف سد النهضة، في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن، من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قِبل مصر.





وأكد السيسي، لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن سياسة مصر دائمًا كانت سندًا للخطوم.



