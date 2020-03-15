Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع إنتاج أوبك إلى 27 مليون برميل يوميا خلال فبراير

الأحد 15/مارس/2020 - 03:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 27.772 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير بتراجع قدره 1.56 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بمعدل الإنتاج في ديسمبر 2019، وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها المنظمة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أن التراجع في الإنتاج جاء في ظل انخفاض الطلب على النفط نتيجة بعض العوامل الجيوسياسية التي تشهدها بعض البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وذلك بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري وهو الأمر الذي أثر على حجم الطلب خاصة في الدول الصناعية وفي مقدمتها الصين بؤرة انتشار المرض.

وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض يشهدها إنتاج المنظمة التي فشلت في التوصل خلال الاجتماع التقييمي الذي عقدته في مارس الجاري بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين في فينا للنظر في قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذي اتخذته في وقت سابق من العام الماضي.

ورغم انخفاض الإنتاج إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على الأسعار التي هبطت بحسب إحصائيات "أوبك" خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 10 دولارات للبرميل وبنسبة 15 % مقارنة مع يناير الذي سبق.

وانخفض إنتاج المنظمة في يناير من العام الجاري إلى 28.859 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 29.368 مليون برميل في ديسمبر 2019
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اوبك انتاج اوبك من النفط انتاج اوبك النفط السعودى النفط

أخبار تهمك

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ 42 دقيقة

السديس يكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ حوالي 3 ساعات

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تخالف الاتجاه العام لمنظمة "أوبك" وترفع الانتاج النفطي في نوفمبر الماضي

أوبك: خفض الإنتاج بمقدار 1.195 مليون برميل يوميًا حتى يوليو المقبل

"أوبك" خفضت إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً في يناير

أسعار النفط ترتفع رغم تباطؤ نمو الطلب لأدنى مستوياته منذ 2008

392 مليار ريال صادرات النفط السعودية في النصف الأول من 2019

تراجع إنتاح أعضاء أوبك خلال يناير الماضي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

11:49 ص

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

03:18 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status