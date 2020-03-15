Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد قرار تعليق الدراسة.. حملات أمنية تستهدف مراكز الأنشطة التعليمية (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 03:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجهت أجهزة وزارة الداخلية - عبر مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من  مارس.

وأكد "مدبولي"، أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.


وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، حيث نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وتابع: نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدد الاصابات تعليق الدراسه تعليق الدراسة اسبوعين اليو

أخبار تهمك

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ حوالي 3 ساعات

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 13 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ 40 دقيقة

السديس يكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

منذ ساعة الا ربع

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تعليق الدراسة.. روشتة التعليم للطلاب للمذاكرة من المنزل

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

محافظة القاهرة تنفي وجود ماس كهربائي بكوبري أحمد سعيد

بسبب كورونا.. الأوقاف تعلن غلق الأضرحة مدة تعليق الدراسة

عاجل.. غلق جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

11:49 ص

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

03:18 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status