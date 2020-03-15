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مفاجأة في كواليس مسلسل "دهب عيرة" وبكاء يسرا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب عيرة" بعيد ميلاد الفنانة يسرا الموافق 10مارس،وذالك خلال كواليس تصوير المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020.

وعبرت يسرا عن سعادتها بسبب مفاجأة فريق العمل لها بحفلة عيد ميلادها ولكنها إنهارت من البكاء لعدم وجود والدتها معها في هذا اليوم وذكرت في حوارها مع "إنسيدر" أن وفاة والدتها مازال يؤثر بها حتى الآن حيث قالت "كتر خير كل الناس ال جم وفاجئوني وفرحوني بس حاسة إن كل حاجة ناقصة وكل معنى كبير ناقص في حياتي لعدم وجود والدتي".

وزادت دموع يسرا أكثر عند مجئ أصدقائها المقربين بعد عباراتها المؤثرة عند سؤالها عن ما ينقصها في هذا اليوم فردت قائلة: "الوحيدة اللي نقصاني أمي وهي أكتر حاجة واجعة قلبي".

مسلسل "دهب عيرة" هو إنتاج مشترك بين شركتي العدل جروب لجمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في هذا العمل عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة،جومانا مراد،عبير صبري،بيومي فؤاد،خالد أنور وخالد سرحان وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وتعود يسرا إلى السباق الرمضاني من جديد هذا العام بعد غيابها عنه العام الماضي وكانت آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقول أخرى" والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم شيرين رضا،أحمد حاتم،نجلاء بدر، محمد شاهين،عمر زهران وهدى المفتي.
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الكلمات المفتاحية

يسرا وفاة والدتها عيد ميلادها بكاء اليو

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