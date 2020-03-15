لمكافحة كورونا.. تعقيم ديوان عام محافظة المنيا (صور)

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، أعمال تعقيم مبنى ديوان عام المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

من ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

من ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوي والوقاية من الفيروس.

وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوي والوقاية من الفيروس.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.

وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي للمحافظين، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي للمحافظين، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأكد المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض





ومن ناحية أخرى، زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أحد المصابين، بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" لهبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.



