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لمكافحة كورونا.. تعقيم ديوان عام محافظة المنيا (صور)
الأحد 15/مارس/2020 - 03:06 م
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، أعمال تعقيم مبنى ديوان عام المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوي والوقاية من الفيروس.
وجاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات.
من ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.
وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي للمحافظين، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.
كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.
وأكد المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض
ومن ناحية أخرى، زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أحد المصابين، بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" لهبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.
واطمأن المحافظ على صحة المصاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما ومن أبناء محافظة كفرالشيخ، حيث تابع مع الدكتور عماد حنا مدير المستشفى الحالة العامة للمصاب.
كما طمأنه على توفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجها مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.
وكان المحافظ، تفقد فجر أمس السبت، الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، ما أدى إلى انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط، وتم إنقاذ احد المصابين ونقله لمستشفى المنيا العام.
وأعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من والى محافظة الجيزة.
كما تم إغلاق طريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، وعلى القادمين إلى محافظة المنيا، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة اتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.
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