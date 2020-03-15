أول استفادة لثنائي الزمالك من حكاية فيروس كورونا

سافر محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي نادي الزمالك إلى المغرب من أجل قضاء إجازة سريعة على هامش توقف مسابقة الدوري لمدة 15 يومًا

وحصل الثنائي المغربي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل مغادرة القاهرة للسفر إلى المغرب لقضاء إجازة سريعة بعد قرار الدولة إيقاف النشاط الرياضي لمدة 15، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على عبداللطيف أبو رجيلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفًا.