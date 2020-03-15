تكلفت بإجلاء الطلاب إلى أوطانهم.. أبرز مساعدات الامارات للسودان

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

وقد أفاد موقع العين، بأن دولة الإمارات تكلفت بإجلاء الطلاب اليمنيين والسودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، وصول طلاب سودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.

وأشارت الخارجية السودانية، عبر حسابها على موقع تغريدة "تويتر"، إلى إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

منذ نشأتها ودولة الإمارات العربية المتحدة تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.

فبينما تنشغل دول العالم في إجلاء رعاياها وإغلاق حدودها منكفئة على ذاتها لمنع دخول كورونا، تفتح الإمارات أبوابها لاستقبال مواطني دول عربية كانوا عالقين في الصين ولم تتوافر لهم وسيلة للرجوع.

وأعربت الوزارة على لسان وزيرها محمد عبدالله الحضرمي عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب.