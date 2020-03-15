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تجميد كل الأنشطة في نادي حدائق الأهرام 15 يومًا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع  تجميد كل أنشطته الرياضية و الإجتماعية و الثقافية و الترفيهية لمدة اسبوعين في إططار سياسته لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

و أصدر مجلس الإدارة بيانا جاء فيه :
السادة أعضاء النادى المحترمين .. حرصاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على صحتكم وتماشياً مع سياسة الدولة وقرار السيد/ رئيس الوزراء فقد تقرر الآتى :-
1- إيقاف جميع التدريبات والأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية وغلق الملاعب وحمام السباحة وصالات الجيم والقاعات سواء أمام الفرق أو الأعضاء لمدة أسبوعين بدءاً من غداً الأحد 15/3/2020 او لحين أشعار اخر .
2- غلق النادى لمدة يومين هما الأحد والاثنين الموافقين 15 – 16 من مارس 2020 وذلك حتى يتسنى للإدارة التنفيذية إتخاذ الإجراءات الإحترازية وتعقيم دورات المياة وأماكن لعب الأطفال وأماكن جلسات الأعضاء .. على أن يتم إستقبال الأعضاء فقط ( ممنوع دخول المرافقين ) من صباح يوم الثلاثاء 17 مارس.
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