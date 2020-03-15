الخليفي يدعو إلى فرض حظر التجول وتولي الجيش مهام التموين

طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس بالنيابة أسامة الخليفي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمقاومة فيروس 'كورونا'، بد عوته إلى أن يتولى الجيش الوطني تزويد المواطنين بالمؤونة والمعدات الطبية الواقية.





كما نادى الخليفي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيّد، إلى إقرار غلق الحدود البحرية والبرية والجوية دون إستثناء، وفرض حظر التجوّل وغلق كل الفضاءات دون إستثناء، ونشر الجيش بكامل المدن وداخلها لإجبار المواطنين على عدم مغادرة منازلهم، ووضع كل المصحات الخاصة على ذمّة الدولة.



