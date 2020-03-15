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البورصة المصرية تتكبد خسائربـ 39.7 مليارجنيه في ختام التعاملات
الأحد 15/مارس/2020 - 02:31 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، بضغوط المبيعات القوية من قبل المستثمرين الأجانب مع ارتفاع كبير في التداولات،وتراجع معظم الاسهم لاقل من مستوياتها قبل التعويم ، بل واقل من مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية 2008 .
وبختام جلسة تعامل اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 39.7 مليار جنيه ليغلق عند 560.1 مليار جنيه .
مؤشرات البورصة المصرية
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% تمغلقاً عند مستوي إلى مستوى 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 1089.6 نقطة .
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 192.6 مليون ورقة مالية بقيمة 935.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 4 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 70.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.9%، والعرب على 1.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 94.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5.8%.
ومال صافى تعاملات الأجانب للبيع بنحو 1 مليار جنيه، وإتجهت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء بحوالي 954.6 مليون جنيه و77.6 مليون جنيه .
وأوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة اليوم بعد تجاوز مؤشرها المؤي الأوسع نظاقاً إيجي إكس 100 نسبة 5% إنخفاضاً.
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