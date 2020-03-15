البورصة المصرية تتكبد خسائربـ 39.7 مليارجنيه في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% تمغلقاً عند مستوي إلى مستوى 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة

وبختام جلسة تعامل اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 39.7 مليار جنيه ليغلق عند 560.1 مليار جنيه .

تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 192.6 مليون ورقة مالية بقيمة 935.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 4 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 70.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.9%، والعرب على 1.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 94.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5.8%.

ومال صافى تعاملات الأجانب للبيع بنحو 1 مليار جنيه، وإتجهت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء بحوالي 954.6 مليون جنيه و77.6 مليون جنيه .