Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسرح مصر يتنبأ ظهور فيروس كورونا منذ عامين (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 02:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
انتشر فيروس الكورونا مؤخراً في جميع أنحاء قارة أسيا و أوروبا وخصوصًا في الصين و إيطاليا و دول شرق أسيا، وهو من أخطر الأمراض حاليًا.

وتسبب "كورونا" في موت الكثير، حتى جاء إلى مصر وظهر حالتين وفاة منهم، وقام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين.


تنبأ مسرح مصر منذ عامين خلال العروض التي كان يقدمها، انتشار فيروس الكورونا، بين الناس، فيوجد مشهد بين محمد عبدالرحمن ومحمد أنور، في عرض "إحنا وهم".


وكان يقول عبدالرحمن لأنور:"إمشي علشان في كورونا اليومين دول".

يذكر أن طرق الوقاية من فيرس الكرونا هي المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين،تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، فاليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس، لبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام مثل الحج أو العمرة، الحرص على اتباع العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، المحافظة على النظافة العامة، تجنب الاحتكاك بالمصابين قدر الإمكان، ضرورة مراجعة الطبيب عند الضرورة، ومتابعة ما يستجد من معلومات حول المرض من قبل وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا ورانيا يوسف كورونا والاقتصاد العالمي كورونا فى مضر كورونا تغزو العالم كورونا تتعرض للتعذيب كورونا القاتل كورونا فيروس علاج لفيروس كورونا تاجيل الدراسه تاجيل الدراسة اسبوعين اليو

أخبار تهمك

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعة و 13 دقيقة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ ساعة

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

تعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

01:54 م

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status