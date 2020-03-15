مسرح مصر يتنبأ ظهور فيروس كورونا منذ عامين (فيديو)

انتشر فيروس الكورونا مؤخراً في جميع أنحاء قارة أسيا و أوروبا وخصوصًا في الصين و إيطاليا و دول شرق أسيا، وهو من أخطر الأمراض حاليًا.



وتسبب "كورونا" في موت الكثير، حتى جاء إلى مصر وظهر حالتين وفاة منهم، وقام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين.





تنبأ مسرح مصر منذ عامين خلال العروض التي كان يقدمها، انتشار فيروس الكورونا، بين الناس، فيوجد مشهد بين محمد عبدالرحمن ومحمد أنور، في عرض "إحنا وهم".





وكان يقول عبدالرحمن لأنور:"إمشي علشان في كورونا اليومين دول".



يذكر أن طرق الوقاية من فيرس الكرونا هي المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين،تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، فاليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس، لبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام مثل الحج أو العمرة، الحرص على اتباع العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، المحافظة على النظافة العامة، تجنب الاحتكاك بالمصابين قدر الإمكان، ضرورة مراجعة الطبيب عند الضرورة، ومتابعة ما يستجد من معلومات حول المرض من قبل وزارة الصحة.