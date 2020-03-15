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على متن طائرة عسكرية.. تونس تجلي مواطنيها العالقين بإيطاليا
الأحد 15/مارس/2020 - 02:39 م
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مروى الجلاصي
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وجّهت السلطات التونسية طائرة عسكرية إلى روما لإجلاء تونسيين عالقين بإيطاليا، حيث يتواجد حوالي 160 تونسيا عالقا بإيطاليا، وفق ما أعلنه وزير النقل واللوجستيك أنور معروف مؤخرا.
وكانت تونس قد قررت يوم السبت الماضي، إغلاق الحدود البحرية والجوية مع ايطاليا ضمن اجراءات تمّ اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس 'كورونا'.
ويذكر بأن وزير الدولة المكلف بالنقل و اللوجستيك انور معروف، كان قد أعلن أن جميع الرحلات تتوقف بداية من مساء أمس السبت، وفيما يتعلق بالتونسيين العالقين في ايطاليا وبعض الدول الأخرى، أكد الوزير أنه سيتم اجلائهم في غضون اليوم الأحد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني، على متن طائرة عسكرية واخضاهم للحجر الصحي.
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