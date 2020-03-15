على متن طائرة عسكرية.. تونس تجلي مواطنيها العالقين بإيطاليا

وجّهت السلطات التونسية طائرة عسكرية إلى روما لإجلاء تونسيين عالقين بإيطاليا، حيث يتواجد حوالي 160 تونسيا عالقا بإيطاليا، وفق ما أعلنه وزير النقل واللوجستيك أنور معروف مؤخرا.





وكانت تونس قد قررت يوم السبت الماضي، إغلاق الحدود البحرية والجوية مع ايطاليا ضمن اجراءات تمّ اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس 'كورونا'.



