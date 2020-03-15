Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 02:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن بدء تصنيع 20 أتوبيس جديد تعمل بالغاز، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية.

وأوضح الوزير: أنه تم التعاقد على هذه الأتوبيسات لصالح شركة السوبرجيت مع شركة أبوقسطور، وهي شركة مصرية وطنية تعمل في صناعة الأتوبيسات "MAN" بتوكيل من مصانع "MAN" في ألمانيا.  

جاء ذلك اليوم الأحد، حيث شهد وزير النقل استلام شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت، عدد 4 أتوبيسات جديدة ذات ثلاث محاور فاخرة، أو ما يمكن تسميتها بـ"VIP PLUS"، ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه. 

وأوضح الوزير، أن أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة مكون من  214 أتوبيسًا، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل خلال هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بعد وصول الـ6 أتوبيسات المتبقية من التعاقد. 

وأكد: أن الـ10 أتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة، تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل: "إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة -شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى". 

وأشار إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها وللحفاظ عليه. 

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعى منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

على صعيد أخر يتابع وزير النقل على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة، من خلال  التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة  في الموانئ البحرية والنيلية، وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. 

كما يتابع استمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا، وتواجد مسؤولي السكة الحديد  والمترو بالمحطات المختلفة، وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات. 
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
وزير النقل: تصنيع 20 أتوبيس غاز للعمل في العاصمة الإدارية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل بوابة الفجر الفجر العاصمة الإدارية

أخبار تهمك

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكورونا

منذ 35 دقيقة

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 6 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"القابضة للنقل" تتعاقد على 125 اتوبيس صيني بقيمة 356 مليون جنيه

"النقل": انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية لشركة سوبرجيت

محافظة القاهرة تتسلم ١٠ أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة ٣ ملايين و٦٥٠ ألف‎ جنيه

في عهد السيسي.. محافظة القاهرة تسلمت أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير 342 مليون جنيه سنويًا

"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه

موجز لأهم الأنباء من بوابة الفجر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

01:54 م

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status