رئيس النصر السعودي ينفي إصابته بفيروس كورونا

أوضح صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.



نفى صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي إصابته بفيروس كورونا، حيث رد على أحد الجماهير من خلال حسابه عبر تويتر قائلا “ما فيني إلا العافية، الله يحفظنا بحفظه”.



وكانت تقارير برازيلية قد كشفت عن إصابة نائب رئيس فلامنجو البرازيلي، ماوريسيو جوميز بفيروس كورونا، وذلك بعد اجتماعه مع السويكت في العاصمة الإسبانية مدريد.



يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، قد قررا، أمس السبت، تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.



وكان من المقرر أن يواجه النصر فريق الأهلي اليوم "الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، خلف غريمه التقليدي الهلال صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة.