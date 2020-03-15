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3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:42 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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استفاد 3 نجوم في نادي الأهلي من تجميد بطولة الدوري المصري لمدة أسبوعين بدعوى فيروس كورونا الذي ضرب أنحاء العالم.

 

ويستعيد الأهلي جهود الثلاثي رمضان صبحى وجيرالدو وعلي معلول بعد استئناف الدوري المصري رغم أنه كان من الصعب مشاركتهم في المباريات حاليًا إذا استمرت المسابقة بشكلها الطبيعي.

 

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ 3 شهور لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية كما عانى جيرالدو من جزع في الكاحل ويحتاج أسبوعين للتعافي بينما اشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية.

 

 

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