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وزير المالية: 31 مليار جنيه تكاليف إجراءات دعم الأجور

الأحد 15/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة في العام المالي القادم 2020- 2021 ستتحمل تكاليف إضافية في بند الأجور بقيمة 31 مليار جنيه من تطبيق الزيادة الدورية لأجور الموظفين، ورفع نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل. 


وبداية من العام المالي القادم 2020-2021، ستقوم وزارة المالية بصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% للمخاطبيين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 21% لغير المخاطبين بالقانون، كما ستتتدخل تعديلات ضريبية على ضريبة الدخل علي الأجور لتشمل إعفاء للمرتبات التى تصل إلى 22 الف جنيه سنويًا، وسيتم منح أيضًا حافز مقطوعي بقيمة تتراوح بين 150 جنيه وحتى 375 للموظفين حسب درجاتهم الوظائفية.


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