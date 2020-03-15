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"شباب الصحفيين" تحذر المصريين: انتبهوا من فيروس تخريب العقول

الأحد 15/مارس/2020 - 02:27 م
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هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين
هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين
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وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسالة إلى العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من الداعين للفوضى والتخريب والمطالبين بالإفراج عن شركائهم في بيع الأوطان.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أنه لن تفلح مخططات العملاء والخونة الخسيسة الدنيئة في  زعزعة حالة البناء والتنمية والاستقرار التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن خطر هؤلاء الشرذمة الضالة على الشعب المصري العظيم في حالة خروجهم من السجون أكثر بكثير من فيروس كورونا.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إننا ندعو جميع مؤسسات الدولة المعنية بإستمرار حماية المجتمع من هؤلاء الذين يمثلون فيروس التخريب في العقول ونشر الفوضى.

ووجه تحذيرًا للمواطنين الشرفاء المؤمنين بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، محذرًا من فيروس تخريب العقول وتدمير الشعوب من الذين يمثلون أشخاص محبوسين ولا يزالون طلقاء يبثون سمومهم في المجتمع ويستغلون الأزمات لتأليب الرأي العام وتأليب المواطن المصري حتى يقوم بتدمير بلده بنفسه.
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