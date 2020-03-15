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"المالية": 25% نسبة الضرائب المقررة على الدخول التى تتخطى مليون جنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 01:59 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك مقترح يجري إعداده لإخضاع أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه سنويًا لأكبر نسبة الضرائب. 

وأضاف "معيط" خلال تصريحات صحفية، نتوقع أن تصل نسبة الضرائب لأصحاب الدخول التى تصل إلى مليون جنيه سنويًا إلى 25% من إجمالى الأجر. 

وكان "معيط" أعلن اليوم إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتشمل توسيع الخاضعين للأعفاء للذين يصل دخولهم إلى 15 ألف جنيه سنويًا بقيمة تعادل 22 ألف جنيه بعد إضافة التأمينات. 



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