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فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:19 م
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دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
عبد القادر عرابي
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يحاول الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيجاد مخرج للأزمة الراهنة التي تسبب بها فيروس كورونا، والذي أدى لتأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة لمعظم الدوريات الأوروبية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية اليوم، أن الإتحاد الأوروبي سيحاول إنقاذ بطولة دوري الإبطال، وسيستبعد فكرة إلغاء البطولة.

وبحسب الصحيفة، ظهر مقترح جديد اليوم بإقامة منافسات الدور قبل النهائي والمباراة النهائية في مدينة واحدة، وهي مدينة إسطنبول التركية، والتي كان مقرراً لها إستضافة المباراة النهائية.

وسيتكرر الأمر ذاته في بطولة الدوري الأوروبي، والمقرر في مدينة دانسيك البولندية.

وكانت تقارير عديدة أشارت إلى أن اليويفا سيقرر استكمال البطولة بنظام المباراة الواحدة على ملعب محايد أو أحد ملعبي الفريقين المتباريين.

وسيتم بعد ذلك إجراء قرعة الدور ربع النهائي وقبل النهائي مرة واحدة، على أن يذهب أطراف نصف النهائي الأربع لتركيا وخوض مبارتين يتحدد من خلالهما طرفي النهائي، وكذلك الأمر للدوري الأوروبي.

وأضافت التقارير، أن ضيق الوقت هو من فرض هذا المقترح على يويفا، حيث أن بطولة يورو 2020 مقرراً لها يونيو المقبل، بالإضافة لأوليمبياد طوكيو 2020 في يوليو وأغسطس القادم.

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دوري ابطال اوروبا تاجيل دوري الابطال اخبار الرياضة

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