إغلاق 52 مركزًا للدروس الخصوصية في المنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أجرت حملات أمنية موسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، تم خلالها إغلاق 52 مركزًا للدروس الخصوصية، منعًا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية من خلال مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الوحدات المحلية المديرية، إذ بلغت 244 مراكزًا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها حتى إشعار اخر، على مدار الأيام المقبلة.

وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية من خلال مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الوحدات المحلية المديرية، إذ بلغت 244 مراكزًا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها حتى إشعار اخر، على مدار الأيام المقبلة.









يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملًا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، لافتًا أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التي ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.





وقال مدبولي، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا، أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا: أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.





وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.





وأضاف، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.