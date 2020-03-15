Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق 52 مركزًا للدروس الخصوصية في المنيا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أجرت حملات أمنية موسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، تم خلالها إغلاق 52 مركزًا للدروس الخصوصية، منعًا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية من خلال مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الوحدات المحلية المديرية، إذ بلغت 244 مراكزًا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها حتى إشعار اخر، على مدار الأيام المقبلة. 




يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملًا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، لافتًا أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التي ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وقال مدبولي، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا، أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا: أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا لمرور عدد الاصابات تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا تجمعات مياه الأمطار اليو إغلاق الطريق الصحراوي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر: قرارات مهمة لـ"التعليم" عقب تعليق الدراسة 15 يوما

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

منذ ساعة و 15 دقيقة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكورونا

منذ 37 دقيقة

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

منذ ساعة و 12 دقيقة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور)

محافظ المنيا يتفقد موقع هبوط الطريق الصحراوي الشرقي (فيديو)

محافظ المنيا يوجه بحصر المنازل المتضررة من الأمطار

بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

إغلاق 400 مركز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور

01:51 م

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

09:20 ص

اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

01:54 م

فاينال فور.. مقترح جديد يظهر لإنقاذ دوري أبطال أوروبا

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status